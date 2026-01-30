TÜİK ve Ticaret Bakanlığı, genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolar, ithalat yüzde 6,2 artarak 365 milyar 370 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ülke genelinde dış ticaret açığı Ocak-Aralık döneminde yüzde 11,9 arttı.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artarak 82 milyar 232 milyon dolardan, 92 milyar 9 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Aralık döneminde yüzde 76,1 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,8'e geriledi.

Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı yüzde 68,4, sermaye mallarının payı yüzde 15,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu.

VAN’IN İHRACAT–İTHALAT DENGESİ

Genel ticaret sistemi verilerine göre Van, 2025 yılında 24 milyon 830 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Van’ın ihracatı 2024 yılında ise 26 milyon 967 bin dolar seviyesindeydi. Buna göre Van’ın ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8 oranında azaldı.

Genel ticaret verilerine göre Van’da 2025 yılında ithalat 66 milyon 797 bin dolar olarak kaydedildi. Van’ın ithalatı 2024 yılında ise 40 milyon 739 bin dolar seviyesindeydi. Açıklanan verilere göre Van’da ithalat, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 64 oranında artış gösterdi.

VAN’IN DIŞ TİCARET AÇIĞINDA YÜZDE 205 ORANINDA ARTIŞ OLDU!

Genel ticaret sistemi verilerine göre Van’da 2025 yılında dış ticaret açığı 41 milyon 967 bin dolar olarak hesaplandı. 2024 yılında ise Van’ın dış ticaret açığı 13 milyon 772 bin dolar seviyesindeydi. Buna göre dış ticaret açığı bir yılda yaklaşık 28 milyon 195 bin dolar arttı. Artış oranı ise yaklaşık yüzde 205 olarak gerçekleşti.