Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 5 farklı ilde düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" serhat şehri Hakkâri'de coşkulu etkinliklerle başladı. Gün boyu çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere sahne olan şenlik, akşam saatlerinde kent meydanında düzenlenen konserle devam etti. İlk olarak DJ Enes Göksal sahne alarak Hakkârili vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Ardından Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, seslendirdiği şarkılarla meydanı dolduran 15 bin kişiye müzik şöleni sundu.

Konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkâri Valisi Ali Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Hakkârili gençler ve vatandaşlar, şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri ikinci gününde de konserler ve gösterilerle devam edecek.