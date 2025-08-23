Saadet Partisi 8. Olağan Van İl Kongresi bugün gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın katılımıyla gerçekleşen kongrede AK Parti, CHP, DEM Parti, HÜDAPAR, DEVA Partisi, Gelecek Partisi gibi bazı siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı.

ÖZAY İLHAN: KUTLU BİR NÖBETTEYİZ

Düzenlenen 8. Olağan Kongresine tek listeden giren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yeniden güven tazeledi.

İlhan, “Bugün burada, yalnızca bir kongre salonunda değil, Van’ın tarih ve iman dolu topraklarında, kutlu bir nöbetteyiz. Bu topraklar, Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun kapılarını açtığı, iman ve adaletle yoğrulmuş kutsal topraklardır. Bizim davamız seçimden seçime hatırlanan bir siyaset değil; ezelden ebede, Hakk’ın hakimiyeti için verilen kutlu bir mücadeledir. Bu dava, mazlumların umudu, zalimlerin karşısında dimdik duran bir davadır.” dedi.

ARIKAN, VAN’IN SORUNLARINI ELE ALDI!

Kongrede açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Van’ın, hem ekolojik, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle bir cennet hem de ekonomik açıdan stratejik bir bölge olduğunu ancak yatırımların yetersiz olduğunu söyledi.

‘VAN, YATIRIM POTANSİYELLERİNDEN YETERİNCE PAY ALAMIYOR’

Van’daki ulaşım sorunları, yatırım eksikliği, genç işsizliği, deprem, imar ve kayyum konularına değinen Arıkan, açıklamasında şunları söyledi:

“Van’a ulaşım oldukça zor, havalimanında seferler yetersiz, Tatvan-Van demiryolu bağlantısı yok, 41 km’lik çevre yolu 16 yıldır tamamlanmadı, şehir içi trafik sorunu devam ediyor. Ayrıca 22 yılda Van’a 872 milyon TL yatırım, faize ise 4 trilyon 748 milyar TL ödendi bu da Van’a harcananın 5 bin 500 katı.

Bunun yanı sıra Van, ticari ve yatırım potansiyellerinden yeterince pay alamıyor. Van işsizlikte 2’nci, genç işsizlikte ise 1’inci sırada yer alıyor. Bu işsizlik ise uyuşturucu ve sanal kumar gibi sorunları tetikliyor. 2011 yılındaki Van depreminin etkileri ise 14 yıl sonra hala sürüyor; 1999-2011 arası 33 milyar TL deprem vergisi toplandı ama hizmet yetersiz, Van, İstanbul, İzmir gibi şehirler depreme maalesef hazır değil.”

‘MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONUNU DESTEKLİYORUZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Van’da yaptığı açıklamalarda, TBMM’deki “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nu desteklediklerini, ancak “Terörsüz Türkiye” yerine “Yaşanabilir Türkiye” vizyonunu savunduklarını da söyledi.

Ekonomik sorunlara da değinen Arıkan, “Enflasyon canavarı halkı yutuyor, asgari ücret açlık sınırının altında, üstelik biz bu canavarı; pazarda, markette, çarşıda, kirada, mutfakta kısacası her alanda görüyor ve hissediyoruz.” diye konuştu.

5 yılda 2,5 milyon istihdam hedefli Kalkınma Planı ile çözümler sunduklarını belirten Arıkan, Gazze’deki soykırıma karşı Türkiye’nin İsrail’le ticareti kesmesi gerektiğini de söyledi.