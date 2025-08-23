Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (ABP) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi, Van'da hayata geçirildi. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alacak Dijital Gençlik merkezi (DİGEM) gençlerin dijital becerilerinin daha fazla artmasını sağlayacak.

Gençlik çalışmalarına büyük önem veren ve bu konuda yaptığı çalışmaları sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortak projesi olan ‘Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesinde de yer aldı. Gençlerin dijitalleşme ve inovasyon aracılığıyla teknolojik ve ekonomik değişimlerde aktif rol almalarını sağlamak üzere yürütülen proje, Van'da da düzenlenen açılış töreniyle gençlerin hizmetine sunuldu.

"Merkezde dijital eğitim fırsatları sunulacak"

Düzenlenen törenle katılımcılara ve gençlere tanıtılan merkez, 19-29 yaş arasındaki gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı. Eğitim sınıflarıyla gençlere yapay zeka, yazılım gibi alanlarda eğitimlerinde verileceği merkezde gençler, teknoloji ve dijital beceriler kazanacak. Eğitim sürecinin ardından gençler, mentörlük ve staj programları ile desteklenecek ve bu süreçle gençlerin istihdam edilmesi için fırsatlar sunulacak.

Gençlerin dijital kariyer yapmalarına imkan tanıyacak bu süreç, aynı zamanda Van ilinin dijital dönüşümüne de önemli bir katkı sağlayacak. Hacıbekir Kültür Merkezinde yer alan Dijital Gençlik merkezinin açılış törenine, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek, UNDP Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Yunus Ertan, UNDP Kıdemli İletişim uzmanı Deniz Şilliler, uzman konuşmacı Esra Köylüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve şube müdürleri ile çok sayıda genç katıldı.