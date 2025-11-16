Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Sulak alanı 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor. Araç girişine 7 yıl önce kapatılan deltada, irili ufaklı 20 gölet ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

Yılkı atları ve manda varlığıyla öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip delta, doğa tutkunları ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Otobüsle alan turu ortalama 1,5 saat sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltanın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çok özel bir bölge olduğunu anımsattı.

Ziyaretçilerin deltada rahatça dolaşabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından üstü açık gezi otobüsü, akülü araç ve bisikletler tahsis edildiğini anlatan Yılmaz, isteyenlerin de deltada yaya olarak gezebildiğini belirtti.

Yılmaz, 2024 yılı başından bugüne kadar 220 bin ziyaretçi sayısına ulaştıklarını vurgulayarak, "Çevre illerden ve ilçelerden gelen misafirlerimiz çayırları, yabani atları, kuş türlerini rahat şekilde gözlemleyebiliyor. Belediyemiz tarafından düzenlenen turlarımız rehber eşliğinde devam ediyor. Alanda turumuz ortalama 1,5 saat sürüyor." dedi.

Trabzon'dan gelen Onur Ömeroğlu ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin çok güzel bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Her taraf yeşillik. Her tarafta değişik kuş türleri, büyük ve küçükbaş hayvanlar var. Görülmesi gereken güzel bir yer burası." ifadesini kullandı.

Ordu'dan gelen İlayda Öztürk de "Gelip görülmesi gereken yerlerden biri. Kuş Cenneti'ni sosyal medyadan gördük ve geldik, çok beğendik." diye konuştu.