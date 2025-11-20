Urartu medeniyeti, Van ve çevresinde binlerce yıl önce hüküm sürmüş, çivi yazısı ve kendine özgü diliyle tarihe damga vurmuş bir uygarlık. Ancak Urartu dili bugün unutulmanın eşiğinde. Dünyada Urartu dilini akıcı bir şekilde okuyabilen, yorumlayabilen sadece 12 kişi bulunuyor.

Bu isimlerden biri, 1940 Van Gürpınar doğumlu Mehmet Kuşman. İlkokul mezunu bir köylü olarak başladığı yolculukta, kendi çabasıyla Urartu alfabesini çözmüş, 25 yıl içerisinde ise dili öğrenmiş bir isim.

Urartu dilinin korunmasının, yalnızca arkeolojik değil, kültürel bir zorunluluk olduğunu belirten Kuşman, bu dilin, Doğu Anadolu’nun kadim tarihini, devlet yapısını, inançlarını ve günlük yaşamını doğrudan anlatan tek kaynak olduğunu söyledi.

“URARTU DİLİNİ OĞLUMA ÖĞRETTİM”

Urartu dilini, şu ana kadar bir oğlunun öğrenebildiğini söyleyen Kuşman, “Urartu dilini nesilden nesile aktarabilmek adına, şu ana dek bir oğluma öğretebildim. Bunun dışında herhangi bir kişiye öğretebilmiş değilim. Görev yaptığım süre zarfında, ilimize teşrif eden valilerden birine konuyu o dönem bizzat arz ettim ve şu talebimi ilettim: ‘Sayın Valim, resmi statüde 15-20 öğrenci tahsis edilmesini rica ediyorum.’ Bu talebime karşılık olarak ‘İyi olur, faydalı olur’ şeklinde olumlu ifadeler kullanılsa da, bir gelişme olmadı maalesef.” dedi.

Bunun sağlanamaması nedeniyle, Urartu dilinin sistemli bir şekilde öğretilmesinin ve yaygınlaştırılmasının mümkün olmadığını belirten Kuşman, “Bu dilin öğrenimi, uzun çaba gerektiren bir süreç. Ne yazık ki, bu şartların sağlanamaması nedeniyle, Urartu dilinin sistemli bir şekilde öğretilmesi ve yaygınlaştırılması mümkün olmadı” ifadelerini kullandı.