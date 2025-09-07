Van’da 2025 – 2026 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Okuluna yürüyüş mesafesinden uzak öğrenciler servislerle okula taşınıyor. Yeni eğitim öğretim yılında Van’da trafiğe çıkacak servis sayısı açıklandı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, 2025 – 2026 eğitim öğretim yılında Van’da 340 okul servisinin trafiğe çıkacağını söyledi.

Araç trafiğinin büyük sorun olduğu Van’da yeni servislerin de trafiğe çıkacak olmasının sorunu daha da büyütmesi bekleniyor.

Ayrıca yeni eğitim öğretim yılı için okul servis ücretleri de netleşti.

Buna göre okul servis ücreti mesafeye göre şu şekilde;

0 – 3 KM: 1750 TL

3,01 – 5 KM: 1850 TL

5,01 – 7 KM: 1900 TL

7,01 – 10 KM: 2400 TL

10,01 – 15 KM: 2750 TL

15,01 – 20 KM: 3100 TL

20,01 – 25 KM: 3350 TL

25,01 – 30 KM: 3900 TL

30,01 KM aşan her kilometre için: 65 TL

MEB Eğitim Kapsamı Dışı Etüt Programı (0-10 KM Günlük): 85 TL

MEB Eğitim Kapsamı Dışı Etüt Programı (10,01 KM Üstü Günlük): 115 TL

Rehber Personel: 930 TL