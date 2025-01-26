2 bin 200 metrekare alan üzerine projelendirilmiş yapı, birçok şehirden hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına yemekhane, kütüphane, kız ve erkek Kur'an kursları, konferans ve dinlenme salonları, gasilhane ve lavaboları ile günlük 3 bin illa 4 bin vatandaşa hizmet verebilecek.

Eksikleri olmasına rağmen şu an itibariyle sadece Cuma namazlarının kılındığı cami gelecek yardımlarla da tamamlanıp hizmete açılacak.

“BÜYÜK EMEK SONRASI BURADA NAMAZ KILMAK GURUR VERİCİ”

Cami alanında birçok eksiklerin olduğunu ifade eden Tıbbiye Cami Dernek Başkanı Mehmet Erdem, “2018 yılında yapımına başladığımız cami ve külliyede hayırseverlerin yardımıyla büyük bir yol kat ettik. 3 Ocak 2025 tarihinde çok şükür ilk Cuma namazını eda ettik. Çok heyecanlıydık. Büyük emeklerle yapılan bu yapıda ilk cumayı kılmak ve kıldırmak gurur vericiydi. Hatta ilk Cuma namazında duygulanan çok cemaat oldu ve ben de yoğun bir duygu içerisindeydim” dedi.

“HAYIRSEVERLERİN YARDIMLARINA İHTİYACIMIZ VAR”

Cami ve külliyenin 2 bin 200 metrekare alana sahip olduğunu belirten Erdem, “Amacımız ilk etapta namaz alanlarının tamamlanmasıydı. Eksikler var ama büyük bir alan tamamlandı. Nasip olursa yine hayırseverlerin yardımlarıyla özelikle dışardan hastanemize gelen hasta ve hasta yakınları için aşevini tamamlayıp hizmete açmak istiyoruz. Hastanemiz şehrin dışında olduğu için maddi imkân konusunda zor durumda olan vatandaşlara destek olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GÜNLÜK BİNLERCE İNSAN FAYDALANACAK”

Tıbbiye Cami Dernek Başkanı Mehmet Erdem, “Külliyede çocuklarımız Kur’an dersleri alabilecek. Dinlenmek isteyen vatandaşlar kütüphanemizde ve dinlenme salonlarında vakit geçirebilecek. Yani her alanda hizmet verebilecek. Özellikle hasta refakatçileri gelip burada yemeklerini yiyip çayını içip ardından varsa temizlik ihtiyaçları bunları karşılayabilecekler ve günlük ortalama 3 bin ila 4 bin insan buradan faydalanabilecek. Şu ana kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Van Valisi Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş’a da çok teşekkür ederiz.” sözlerine yer verdi.