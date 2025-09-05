Van Valisi Ozan Balcı, beraberindekilerle beraber Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yer alan ve bu yıl ibadete açılan Tıbbiye Camisini ziyaret etti.

Külliyede, aşevi, kadın ve erkekler için dinlenme alanları, gasilhane, kütüphane ve konferans salonu gibi sosyal donatılar yer alacak. Proje, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Vali Ozan Balcı; "Burada “Tıbbiye Cami” olarak adlandırdığımız camimiz; halkımızla, hayırseverlerimizle, yerel imkanlarla, rektörümüz ve üniversitemizle birlikte yapıldı. Camimizin kaba inşaatı kalmıştı, Allah’a şükür onu da tamamladık. Bununla yetinmedik. Burada üniversitemizin Tıp Fakültesi ve hastanesi bulunuyor. Burası bir bölge şehri olduğu için uzak yakın demeden hastalar geliyor. Kıymetli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız burada bölgeye şifa dağıtıyor. Ancak, hastalarımız uzak yerlerden geldiği için bu alanda bir külliyeye de ihtiyaç vardı" dedi.

SOSYAL DONATILAR YER ALACAK

Vali Ozan Balcı, çeşitli donatıların yer alacağı külliye hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu külliyede aşevi, kadın ve erkekler için dinlenme alanları, gasilhane, kütüphane ve konferans salonu gibi sosyal donatılar yer alacak. İnsanların hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarına cevap verecek bir yaşam alanı olacak. Tamamlandığında burası yalnızca bir cami değil, aynı zamanda bir külliye olacak. Aşeviyle, dinlenme alanlarıyla, tüm fonksiyonlarıyla halkımıza hizmet edecek. Şehrimize, bölgemize hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

REKTÖR ŞEVLİ’NİN AÇIKLAMALARI

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, yaptığı konuşmada, “2018 öncesinde bu camimizin temeli atılmıştı. Ancak 2019’un sonunda pandemi başlayınca inşaat neredeyse tamamen durdu. Uzun süre hiçbir çalışma yapılamadı. Valimiz Van’da göreve başladıktan sonra üniversiteye yaptığı ziyarette bu camiyi fark etti ve “Bu bina neden duruyor, neden yapılmıyor?” diye sordu. Biz de hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını, pandeminin süreci aksattığını ifade ettik. Valimiz camiyi gezdi, ardından cuma günü burada açık alanda birlikte namaz kıldık. Onun desteğiyle, valiliğimizin, üniversitemizin ve hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla camimiz tamamlandı. Geçtiğimiz Ramazan ayında ibadete açıldı. Şimdi özellikle cuma günleri dolup taşıyor.” dedi.

Şevli, yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Cami, hasta ve hasta yakınları için çok önemli. Etrafında kurulacak külliye ile birlikte; aşevi, kız ve erkek çocuklar için Kur’an kursları, anaokulları, kütüphane ve dinlenme alanları da yer alacak. Giriş kısmı ise Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Van İl Müftülüğümüz ile yapılacak protokolle Diyanet Gençlik Merkezine dönüştürülmek isteniyor. Böylece hem Tıp Fakültesi öğrencileri için bir ders çalışma alanı hem de hasta yakınlarının dinlenebileceği, ibadet edebileceği bir alan oluşmuş olacak.”

Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise açıklamasında teşekkür ederek, “Van’a ve üniversiteye büyük bir değer katan bir Cami ve külliye oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.