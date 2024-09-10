Yangının Nedeni

Olayın meydana geldiği anda, henüz plakası ve sürücüsü hakkında bilgi edinilemeyen hafif ticari araç, yol alırken beklenmedik şekilde duman çıkarmaya başladı ve hızla alev aldı.

Sürücü Hızla Müdahale Etti: Araçta Yangın Başladı Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı hemen durdurarak yangına karşı ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı ancak alevler hızla yayıldı ve aracın tamamen yanmasına neden oldu.

Vatandaşlar ve İtfaiye Ekiplerinin Cesur Çabası Çevredeki vatandaşların ve olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak araçta meydana gelen büyük hasar dikkat çekti.

Yüksek Sıcaklık Araçtaki yangının, motorun aşırı ısınması sonucu meydana geldiği öne sürülürken, olayın detayları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.