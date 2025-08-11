Açıklanan meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Van’ın doğu ve güney bölgelerinde yer alan ilçelerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın ise batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi ön görülüyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Sıcak 35 C

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı 30 C

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı 28 C

Çatak: Sıcak 36 C

Edremit: Parçalı bulutlu 30 C

Erciş: Parçalı bulutlu 33 C

Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı 31 C

Gürpınar: Parçalı bulutlu 32 C

İpekyolu: Parçalı bulutlu 30 C

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı 33 C

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı 29 C

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 28 C

Tuşba: Parçalı bulutlu 30 C