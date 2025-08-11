Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da yıkılan binadan 5 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.

Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.

Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.

Bakan Yerlikaya: Enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti

Depremde yıkılan binanın enkazı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, 10 Ağustos'ta saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezli 6,1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Sındırgı ilçesi ve Balıkesir'e, depremi hisseden komşu vilayetlere geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda merkez binada, deprem bölgesinde Valinin başkanlığında İl AFAD koordinasyonunda, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, jandarma ve emniyetin hep birlikte el ele vererek yaptıkları ilk şeyin tarama yapmak olduğunu söyledi.

Depremin varsa bir olumsuz etkisi, bunu hemen tespit etmek için çalıştıklarını ve tamamladıklarını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Tabii ilk etapta Sındırgı merkezde, 7 mahallemiz var, polis bölgesinde. Bir yıkık binamız, bir de ağır hasarlı binamız olduğunu gördük. İlk etapta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız olduğunu tespit ettik ve son derece hızlı yapılan arama kurtarmayla 4 vatandaşımız kurtarıldı. En son oradan kurtarılan 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de oradan kurtarılan vatandaşlarımız gibi, o da hastanede olsun, biz de birazdan hastaneyi ziyaret ettiğimiz zaman hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip hem de elimden öpüp dualarını almak isterdik. Mekanı cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve tüm Sındırgılı kardeşlerimin her birine başsağlığı diliyorum."

"Bu 29 yaralıdan şükürler olsun ki ağır yaralı yok"

Merkezdeki binada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bizim 68 kırsal mahallemiz var jandarma bölgemizde. Jandarma, 1-2 tur, gerçekten büyük bir titizlikle taramasını tamamladı. Tüm muhtarlar, sakinlerle işbirliği yaptı, istişare etti, değerlendirme yaptı ve rakam net olarak ortaya çıktı. Bu 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. Bunlardan 12'sinin metruk olduğunu, 4'ünde yaşam olduğunu tespit ettik. Şükürler olsun ki deprem anında bu 4 yıkılan evdeki vatandaşların salim bir şekilde çıktıklarını öğrendik."

"Şu an itibarıyla arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina şükürler olsun yok." diyen Yerlikaya, 2 minarenin yıkıldığının tespit edildiğini, daha detaylı bilgileri sabahın ilk ışıklarıyla beraber paylaşacaklarını aktardı.

Binalarla ilgili önce ön hasar tespitleri, hemen ardından kesin hasar tespitlerinin yapılacağı bilgisini veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hemen aksiyon aldı. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla ekipler kuruldu. Günün ağarmasını bekliyoruz. Zarar tespitleriyle ilgili Valimizin koordinasyonunda, AFAD İl Müdürlüğü, yine acil müdahale planı kapsamında, zarar tespitle ilgili olan çalışma grubumuz, her birinin görevlendirilmesi zaten belli. O arkadaşlar da günün ağarmasıyla beraber zarar tespitleriyle ilgili gezecekler. Bu raporlar bittiği zaman da sizlerle bunları hemen süratle açıklayacağız."

Yaralı sayısına değinen Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımızın vermiş olduğu rakam 29 ama iyi bir haberimiz var; Valimiz, İl Sağlık Müdürümüzle anbean görüşüyor. Bu 29 yaralıdan şükürler olsun ki ağır yaralı yok. Temennimiz, bir an önce bu kardeşlerimiz de sağlıklarına kavuşsun, geçmiş olsun, Allah şifalar versin diyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hava yoluyla deprem bölgesine geldiğini söyleyen Yerlikaya,"Yakinen hastanelerde arkadaşlarımızı ziyaret edip, o da ilgili doktor, başhekimlerle beraber yaralı olan kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi sizlerle paylaşacak. Şunu ifade etmek istiyorum; elektrik, su, doğal gaz, telefon, GSM'le ilgili merkezde 7 mahallemizde, 68 köyümüzde ve Balıkesir il genelinde, hiçbir yerde Allah'a şükürler olsun bir kesinti, bir olumsuzluk söz konusu değil." diye konuştu.

Saat 19.53'te Ankara'da depremin büyüklüğünü AFAD'dan tespit ettikleri anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgileri arz ettiklerini dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız daha depremin o ilk anından itibaren bizden, Valimizden ve ilgili Bakan arkadaşlarımızdan sürekli hem bilgi aldı hem de biz de zat-ı alilerine devamlı bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık. Onun 'geçmiş olsun' dileklerini de ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza da iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu gece vatandaşlarımız evlerine girmeli mi?" sorusunun kendilerine çok geldiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Şunu söyleyeyim; aslında yüreğimden geldiğince söylüyorum. Sındırgı'daki bütün vatandaşlarımız kendi hanelerinin, binalarının, evlerinin durumunu inanın teknik tüm personelden daha iyi bilir. Dolayısıyla eğer gözle görülür bir çatlama veya başka bir şey var veya binasıyla ilgili endişe ettiği, bir şey varsa, bu gece tedbirli olmak lazım. Girmemekte fayda var. Çünkü artçıların sayılarını az önce arkadaşlarımız verdi. AFAD da sürekli olarak bunları paylaşıyor, biliyorsunuz. Başta bizim de helikopterle indiğimiz ve orada da vatandaşlarımızı da gördük. Birazdan onlara geçmiş olsun ziyaretinde de bulunacağız. Başta stadyum olmak üzere bu şekilde güvenli olan ve önceden belirtilen toplanma alanlarımız olmak üzere buralarda durmalarında, beklemelerinde fayda var. Biz de zaten sabaha kadar onlarla hemhal olacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi yapacağız."

Türk Kızılayla birlikte bölgedeki belediyelerle beraber civar illerden gelen belediyelerin tamamına teşekkür eden Yerlikaya, "Onlar da başta hazır çorba, çay ve beslenmeyle ilgili bizim kamp kapsamındaki programla ilgili, oradaki belirtilen aksiyon görevleriyle ilgili hepsi de vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde. Dolayısıyla bu geceyi bu noktada tedbirli, ihtiyatlı geçinmekte fayda olduğunun da tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının deprem bölgesinde olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda bu çalışmaların son derece hızlı bittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu söyleyeyim; 6,1 şiddetindeki bir depremde isterdik ki bugün yaralılarımızın haricinde hiç vefat olmasın. 81 yaşındaki büyüğümüzün de kurtarıldıktan sonra hayata tutunmasını arzu ederdik. Tekrar ben 'mekanı cennet olsun' diyorum. Yakınlarına ve Sındırgı'daki tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. 'Allah bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden de güzel ülkemizi, şehirlerimizi korusun' diye dua ediyorum. Başından itibaren de buradaki bu afeti vatandaşlarımıza yansıtan, doğru bilgi peşinde koşan bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Hep uyarıyorum; sosyal medya üzerinden, doğruluğu netleşmemiş, kesinleşmemiş haberlere itibar etmeyin. Yetkili ağızdan bakın, deprem oldu. 6'ncı dakikadan itibaren ben hem sosyal medyadan hem de buraya gelinceye kadar bağlanabildiğim tüm kanallara bağlanıp onlara buradaki durumu, gayreti, devlet, millet, el ele buradaki bütün gayretleri de aksettirmeye çalıştım. Halen de onu yapıyorum. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Sındırgı'da bir caminin minaresi yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, depremde kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki bir caminin minaresi yıkıldı.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan, AA muhabirine, depremde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi.

Kırsal Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Emin Bardak da birkaç kullanılmayan ev ve bazı binaların duvarları ile bir hayvan barınağının yıkıldığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

AFAD: Deprem, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedildiğini ve Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir."

AFAD'tan deprem sonrası hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarı

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarıda bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Bakan Uraloğlu: Deprem sonrası ulaşımda olumsuzluk tespit edilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

İletişim Başkanı Duran: Resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

İzmir ve Aydın valilerinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin İzmir'de de hissedildiğini belirten Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Aydın'da da etkili hissedildiğini bildirdi.

Canpolat, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Alan ve saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

GSM operatörleri, acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığını bildirdi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem bölgesinde bulunan müşterilere acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığını bildirdi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem sonrasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Turkcell'in depreme ilişkin paylaşımında, "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Türk Telekom ise söz konusu depreme ilişkin, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Vodafone da paylaşımında şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır."

Deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından TAMP'ın devreye alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

İstanbul'da, depremin ardından kriz masası kuruldu

İstanbul Valisi Davut Gül, Balıkesir'deki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 23 çalışma grubu ile kriz masası kurulduğu belirtildi.

Vali Gül'ün, kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği bildirilen açıklamada, Gül'ün başkanlığında TAMP kapsamında toplanan 23 afet çalışma grubu ile gelişmelerin anlık olarak takip edildiği aktarıldı.

İstanbul'da vatandaşlar parklarda ve millet bahçelerinde toplandı

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından panikleyen bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokakta beklemeye başladı.

Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.

Aileleriyle millet bahçelerine gelenlerden bazıları yanlarında getirdikleri sandalye ve hasır halılarda otururken, kimileri de çadır kurdu.

AFAD'dan depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı

AFAD'ın internet sitesinde, depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.

Raporda, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, sarsıntının 11 kilometre derinlikte olduğu hatırlatıldı.

Depremin Sındırgı'nın Alakır köyüne 1,13, Kozlu köyüne 2,34, Kızılgür köyüne 3,52 ve Küçükbükü köyüne 3,82 kilometre yakınlığında olduğu belirtildi.

Sarsıntının en yakın olduğu il merkezleri ise Balıkesir 46,64, Manisa 89,80, İzmir 121,93, Uşak 192 ve Bursa 133,89 kilometre olarak sıralandı.

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Geçmiş dönem deprem aktiviteleri

Ayrıca raporda, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine ilişkin de bilgiler yer aldı.

Buna göre, bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 7,2 olmak üzere 4 ve 4'ten büyük 1464 deprem meydana geldiği, ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 253 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu ifade edildi.

İvmeölçerlerle yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen raporda, "299 ivmeölçer ile yapılan ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 1015 kodlu ivmeölçer istasyonunun düşey bileşeninde 352.92 gal olarak ölçülmüştür." bilgisi aktarıldı.

Sitede yayımlanan raporda, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na "https://tdth.afad.gov.tr" internet adresinden e-Devlet aracılığıyla ulaşılabildiği kaydedildi.

Raporda, Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritası da paylaşıldı.

Buna göre, depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde şiddetinin yıkıcı olarak hesaplandığı belirtildi.

Öte yandan, verilen bilgilerin depremin meydana gelmesinin ardından 1 saatlik sürede üretilen veriler kullanılarak derlendiği ifade edildi.

Türk Kızılay, deprem sonrası bölgede beslenme desteği sağlıyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmetlerinin koordinesinden sorumlu olarak, mobil mutfakları ve beslenme ekipleriyle afetzedelerin yanında yer alıyor.

Ekipler ve gönüllüler 30 araçla, depremden etkilenen vatandaşlar ile görevli arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapıyor.

Sahadaki beslenme faaliyetleri, ilgili kurumlarla koordineli ve ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz devam edecek.

6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 4 saat içinde 84 artçı deprem oldu

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlediği bilgilere göre, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 19.57'de 3,7 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.49'a kadar aynı ilçede 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da yaklaşık 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4,2, saat 21.27'de 4,1, saat 21.31'de 4,2 ve saat 22.12'de 4,1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Bu sarsıntıların dışında ilçede en düşüğü 2 ve en büyüğü 3,9 büyüklüğünde olmak üzere 77 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

Deprem nedeniyle yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının bugün için tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Jandarma'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan görevli personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla, 2 S-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmiştir. Ayrıca bölgeye yönlendirilen 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile deprem bölgesinden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki tüm faaliyetler Harekat Merkezinden anlık olarak takip ve koordine edilmektedir."

Depremi yaşayanlar o anları anlattı

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki çalışmalar sürüyor.

Yıkılan söz konusu binanın yakınındaki başka bir 3 katlı apartmanın zemin katında eşiyle yaşayan Yusuf Ayhan, AA muhabirine, evinin salonunda televizyon izlerken depreme yakalandığını, sarsıntı nedeniyle evdeki televizyon ile sehpanın düştüğünü söyledi.

Eşiyle panik halindeyken evlerini terk ettiklerini belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Bir süre eve giremedik. Sonra enkazın gürültüsü eve kadar gelmişti. Enkaz alanına geldim halen daha buradayım. Bir ara eve şarj aletini almak için girdim. Bir baktım evde her şey yerle bir olmuş. Televizyon paramparça, diğer eşyalar yerlerde. Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi."

Ayhan, gürültüyü duyunca bölgeye geldiğini ifade ederek, "Eczane yıkılmış diyorlardı. Çok üzücü bir durum. Korktum, eşimle beraber panik olduk. O anda ölümü bile kabullendim ama neye üzüldüm, eşim mutfaktaydı ben salondaydım, ayrı ayrı öleceğiz diye... Çok acı bir durum. Pazar günü olması, eczanenin kapalı olması, büyük bir tehlikeyi önledi. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ümit Altınok ise sarsıntının ardından komşu binanın halini görüp arama çalışmalarına katıldığını anlattı.

Deprem anında evinde çay içtiğini dile getiren Altınok, "Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Evimde mutfak dolabıyla televizyon ünitesi yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi. O esnada üstümde gömlek ve ayağımda terlik yoktu. O şekilde indim." diye konuştu.

Bu arada, deprem anı bir avukatlık ofisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Depreme Kozlu Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Hasan Demirtaş, AA muhabirine, deprem anında çok korktuğunu, evin içinde adeta toz bulutu oluştuğunu söyledi.

Sarsıntı nedeniyle yaşadıkları panikle evin kapısını bir türlü açamadıklarını dile getiren Demirtaş, "Evin üst katındaki duvarlar göçmüş. Daha beterleri vardı. Buna şükür." dedi.

Kırsal Kızılgür Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Yaşar ise depremin zemini adeta beşik gibi sallandıklarını belirtti.

Sarsıntının uzun sürdüğünü anlatan Yaşar, "Korku nedeniyle eve uzun süre giremedik. Telefonum içeride kalmıştı. Bu yüzden kimseyi arayamadım. Daha sonra girdim aldım telefonumu. Telefon odanın ortalarına gelmişti." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şu ana kadar hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen yatmakta

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaralıların en kısa sürede taburcu olmalarını temenni ettiklerini ifade etti.

Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız, direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Memişoğlu, yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, yaralanan vatandaşları, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretlerde yaralıların durumları hakkında bilgiler alan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin."

Memişoğlu, paylaşımlarında, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verdi.