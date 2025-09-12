Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Aras’ın rehberliğinde fidanlarını özenle toprakla buluştururken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Her bir fidanı öğrencilerle birlikte diken Aras; doğa sevgisi, çevre bilinci ve sorumluluk duygusunun önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getiren Aras, "Ülkemizde zaman zaman yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzmektedir. Ama biz biliyoruz ki, umudu yeşerten şey çocuklarımızın ellerinde toprakla buluşan bu fidanlardır. Eğitim, sınıf duvarlarının çok ötesine uzanan bir süreçtir. Çocuklarımızı doğa ile buluşturarak hem çevre bilinci kazandırıyor hem de geleceğe nefes oluyoruz" dedi.

Program, öğretmenler odasında kesilen "Yeşil Vatan" yazılı pasta ile son buldu.