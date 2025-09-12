Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük üçüncü emirliği olan Sharjah'ta düzenlenen "International Government Communication Forum (Uluslararası Hükümet İletişim Forumu)"nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Khatib, dünyada robotların kötüye kullanımına dair büyük korkuların olduğunu anımsattı.

Khatib, insanların ve makinelerin, insanlığa yardım etmek için yeni bir medeniyet oluşturabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu bizim için gerçekten harika bir fırsat. Tüm teknolojilerin bir araya gelmesiyle, insanların bugün ulaşamadıkları yerlere ulaşmalarına imkân tanıyacak makineler inşa edebiliriz. Okyanus araştırmalarında kullanılmak için, suyun binlerce metre altına inmek için bir robota ihtiyaç var. Bu robot tek başına kaybolur. Robotun onu yönlendiren bir insana bağlı olması gerekir. Diğer taraftan bilim insanının robotun ne yaptığını hissedebilmesi gerekir. Yani bizim yaklaşımımız ve vizyonumuz şu şekilde, insan var, makine var ve ikisi arasında bir bağlantı var. Bu bağlantı, insanın görme duyusunu robotun gözlerine, insanın dokunma duyusunu ise robotun ellerine ve dokunsal algılayıcılarına bağlıyor ve artık sizin bir avatarınız var."

Avatarların insanların yaptıkları hareketleri tekrarladığını ve geri bildirim verdiğini anlatan Khatib, "Robot, deniz tabanını keşfediyor veya bir yüzeye dokunuyor, bunu siz de ellerinizle hissedebiliyorsunuz. Eğer bunu tıp alanında uyguladığımızı hayal edersek, bu inanılmaz olur. Şu anda, hastanelerdeki doktorların yararlanabileceği yöntemler geliştiriyoruz. Köylerde hastanelerimiz yok ve birçok hamile kadın muayene olamıyor. Peki, bu köylere bir robot yerleştirsek nasıl olur? Eğer bir robotu yerel olarak, dokunsal iletişim aracılığıyla hastanedeki bir doktora bağlarsak, sağlık alanında büyük başarı elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Khatib, robotların insanların işlerini alacaklarına dair endişelere değinerek, robotların başta fabrikalar olmak üzere uzun süredir tekrar eden rutin işlerin almaya başladığını söyledi.

"Yapay zeka doktorların yerini alamaz sadece yardımcı olur"

Bazı insanların yapay zekanın, insanların ne yaptığını gözlemleyerek birçok şeyi yapabileceğine ve otonom hale gelebileceğine inandığını anlatan Khatib, şu bilgileri verdi:

"Gerçek ise tahmin edilenden biraz daha karmaşık. Gerçek şu ki, robota insani beceriler öğretmemiz gerekiyor ve robotun karmaşık bir görevi yerine getirmek için bu becerileri kendi becerileriyle birleştirmesi gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Yapay zeka, tıbbi görüntüleri anlamamızı sağlayacak ve bir görüntüde şüpheli tümör olup olmadığını bize çok hızlı bir şekilde söyleyecektir. Ancak yapay zeka, tüm muhakeme yeteneğine ve bir doktorun sahip olduğu tüm sezgilere sahip olmayacaktır.

Khatib, bir doktorun yapay zeka ile değiştirileceğini asla düşünmediğini ifade ederek, "Yapay zeka ancak doktoru destekleyebilir. Yapay zeka doktorun bir köye ulaşıp hastayı muayene etmesine yardımcı olabilir mesela. Hatta ameliyatlara bile yardımcı olabilir, ama insanın bilişsel yeteneğinin yerini alamaz. Bu konuda endişeli değilim." diye konuştu.