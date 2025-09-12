Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklamasında, temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomide istikrar ve olumlu trendin güçlendiğini vurgulayan Bolat, "Cari işlemler hesabı temmuzda 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı haziranda 19,2 milyar dolar iken temmuzda 18,8 milyar dolara geriledi. 2025 yılının 7 ayında cari işlemler açığı, 21,2 milyar dolar olarak tahminlere uygun bir düzeyde gerçekleşti." bilgisini verdi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı öncü göstergelerine göre, ağustosta cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamının 388,8 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"2025 sonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine sadece 1 milyar dolar kaldı. Mal ihracatı temmuz ayı itibarıyla aylıkta 25 milyar dolar, yıllıkta ise 269,4 milyar dolar ile rekor seviyelerde gerçekleşti. Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı temmuzda yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 119,5 milyar dolara ulaştı. Seyahat gelirlerimiz temmuzda yıllıklandırılmış bazda 58 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Zayıf dış talep, tarife artışlarının yarattığı belirsizlikler, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimlere rağmen hem mal hem de hizmetlerde ihracatımız artış eğilimini sürdürmektedir."

"Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacak"

Bolat, bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini ve Orta Vadeli Program (OVP) (2026-2028) kapsamında 2025'te milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

2025'in ikinci çeyreğinde cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, şunları kaydetti.

"OVP kapsamında yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracat artışını teşvik eden, kritik ürün ve teknolojilerde ithalata bağımlılığı azaltmayı sağlayan, hizmetler sektöründe ise ülkemizin potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılmasına yönelik politikalar hayata geçirilerek cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacaktır."