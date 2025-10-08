Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Van TSO), Van Minibüsçüler Kooperatifi’ne bağlı M plakalı toplu taşıma şoförleri için trafik eğitimi düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından verilen eğitimde, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık da konuşma yaptı.

Toplu taşımada vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda düzenlenen eğitimde, şoförlere yol ve yolcu güvenliği, trafik kuralları ile nezaket kurallarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

TRAFİKTE 3 S KURALI!

Emniyet mensubu tarafından toplu taşıma şoförlerine yönelik verilen trafik eğitiminde, güvenli sürüş ve yolcu güvenliği konularının yanı sıra; eğitimde, "Üç S Kuralı" olarak adlandırılan sabır, sevgi ve saygının trafikteki önemi ele alındı.

Eğitimde, şoförlerin yorgunluk ve uykusuzluk gibi durumlarının kazalara yol açabileceği belirtilerek, uzun yol şoförlerine her 2-4 saatte bir 15 dakikalık mola vermeleri önerildi.

Uykusuzluğun, alkollü sürüşten bile daha tehlikeli olabileceği ifade edilirken, Karayolları Trafik Kanunu’na göre bir şoförün günde 9 saatten, sürekli olarak ise 4,5 saatten fazla araç kullanamayacağı da hatırlatıldı.

Trafik kurallarına uyumun önemi üzerinde durulurken, fazla yolcu alınmaması gerektiği, bu durumun hem cezai yaptırımlara hem de kaza anında daha ciddi sonuçlara yol açabileceği vurgulandı.

Cep telefonu kullanımı ve hatalı park gibi trafik akışını engelleyen davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtilirken ayrıca şoförlere, yolcularla sağlıklı iletişim kurmaları, saygılı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemeleri tavsiye edildi.

Trafik akışkanlığını artırmak için duraklarda indirme-bindirme kurallarına uyulması gerektiği, hatalı parkların trafik tıkanıklığına yol açtığı ifade edilen eğitimde, devlet politikası olarak 2030’a kadar trafikteki can kayıplarını yüzde 50 azaltma, 2050’de ise sıfır can kaybı hedefi olduğu da hatırlatıldı.

“NEZAKET, ŞOFÖRÜ DE ETKİLER”

Şoförlere verilen eğitimde konuşan Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık ise, İslam’ın nezaket anlayışının ticarette ve günlük hayatta, özellikle şoförlerin davranışlarında yansıtılmasının önemine değindi.

Müftülüğün “Dilim Beni Söyler” projesiyle nezaket dilini topluma yaymayı hedeflediğini belirten Şık, eğitime katılan şoförlere yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İslam’ın nezaketini ticarette ya da müşterilerle diyalogda yansıtırsak, herkes bize dua eder, medeniyetimize örnek olur. İnsanlarla temas halinde olan şoförlerin nezaketi, zarafeti ve davranışları bu doğrultuda çok önemli; hem olumlu hem olumsuz büyük etki bırakır. Müftülük olarak, “Dilim Beni Söyler” projesiyle nezaket dilini topluma yaymayı hedefliyoruz. Nezaket, şoförü de etkiler, herkese yakışır. Trafikte şoförler, hız yaparak ya da tedbirsiz davranarak kimseyi korkutmamalı, İslam, bu kadar nazik bir din. Ancak genç şoförler, hız ve haz çağında nezaket kurallarını göz ardı edebiliyor. Siz şoförler, bu konuda örnek olmalısınız, nezaketiniz, genç nesillere yansıyacak. Mesela, trafikte yol verirken sert bir jest yerine nazik bir hareket, medeniyetimizi yansıtır. Nezaket, şoförlerin küçük adımlarıyla topluma yayılır.”