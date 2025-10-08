Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla ocak-eylül ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık ettik.

2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 829 bin 831 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Bu adımlarımızla, ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı