Van’da son dönemde çok sayıda meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Kentte meyveciliğin geliştirilmesini amaçlayan dağıtımlara ilişkin olarak son rakamları Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman aktardı.
Sadece 2025 yılının ilk 8 ayında kent genelinde, Van Valiliği öncülüğünde 640 bin dolaylarında meyve fidanının dağıtıldığını belirten Şişman, "Bu çalışmalar Van Valiliği'nin sağladığı bütçe desteğiyle gerçekleşti" dedi.
HER İLÇEYE FİDAN DESTEĞİ
Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Van’ın 13 ilçesinde toplam olarak 640 bin dolaylarında fidan dağıtımı yapıldığını belirtti.
Şuana kadar fidan desteğinden en çok Erciş ve Tuşba ilçeleri faydalandı. Fidan desteklerinin önümüzdeki zaman diliminde de devam edeceği aktarıldı.
Van Valiliği öncülüğünde bu yıl içinde dağıtılan fidan sayıları şu şekilde açıklandı;
Bahçesaray: 37.000 adet
Başkale: 28.000 adet
Çaldıran: 27.000 adet
Çatak: 36.000 adet
Edremit: 70.000 adet
Erciş: 100.000 adet
Gevaş: 52.000 adet
Gürpınar: 49.000 adet
İpekyolu: 46.000 adet
Muradiye: 41.000 adet
Özalp: 25.000 adet
Saray: 25.000 adet
Tuşba: 99.000 adet
DAĞITILAN FİDAN TÜRLERİ
Van’da meyvecilik alanının artması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İl Müdürü Şişman, dağıtılan fidan türlerini de şöyle sıraladı;
Ceviz: 100.000 adet
Kayısı: 100.000 adet
Elma: 150.000 adet
Kiraz: 100.000 adet
Armut: 20.000 adet
Ayva: 20.000 adet
Dut: 16.000 adet
Şeftali: 10.000 adet
Vişne: 50.000 adet
Erik: 20.000 adet
Nar: 10.000 adet
İncir: 5.000 adet.
Asma (üzüm): 39.000 adet.