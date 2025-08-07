Van’da son dönemde çok sayıda meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Kentte meyveciliğin geliştirilmesini amaçlayan dağıtımlara ilişkin olarak son rakamları Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman aktardı.

Sadece 2025 yılının ilk 8 ayında kent genelinde, Van Valiliği öncülüğünde 640 bin dolaylarında meyve fidanının dağıtıldığını belirten Şişman, "Bu çalışmalar Van Valiliği'nin sağladığı bütçe desteğiyle gerçekleşti" dedi.

HER İLÇEYE FİDAN DESTEĞİ

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Van’ın 13 ilçesinde toplam olarak 640 bin dolaylarında fidan dağıtımı yapıldığını belirtti.

Şuana kadar fidan desteğinden en çok Erciş ve Tuşba ilçeleri faydalandı. Fidan desteklerinin önümüzdeki zaman diliminde de devam edeceği aktarıldı.

Van Valiliği öncülüğünde bu yıl içinde dağıtılan fidan sayıları şu şekilde açıklandı;

Bahçesaray: 37.000 adet

Başkale: 28.000 adet

Çaldıran: 27.000 adet

Çatak: 36.000 adet

Edremit: 70.000 adet

Erciş: 100.000 adet

Gevaş: 52.000 adet

Gürpınar: 49.000 adet

İpekyolu: 46.000 adet

Muradiye: 41.000 adet

Özalp: 25.000 adet

Saray: 25.000 adet

Tuşba: 99.000 adet

DAĞITILAN FİDAN TÜRLERİ

Van’da meyvecilik alanının artması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İl Müdürü Şişman, dağıtılan fidan türlerini de şöyle sıraladı;

Ceviz: 100.000 adet

Kayısı: 100.000 adet

Elma: 150.000 adet

Kiraz: 100.000 adet

Armut: 20.000 adet

Ayva: 20.000 adet

Dut: 16.000 adet

Şeftali: 10.000 adet

Vişne: 50.000 adet

Erik: 20.000 adet

Nar: 10.000 adet

İncir: 5.000 adet.

Asma (üzüm): 39.000 adet.