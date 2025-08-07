Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 100 ölü ve 603 yaralının ulaştığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 752 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 4 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 258'e, yaralıların sayısının 152 bin 45'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706, yaralıların sayısı da 12 bin 30'a çıktı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 96'sı çocuk 197'ye yükseldiği hatırlatıldı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık kaynaklı ölümler sürüyor." diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 197'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlık kaynaklı ölümlere vurgu yapan Burş, "Bu çocukların her biri büyümeden öldürülen bir rüyadır. Her kurban dünyanın işlediği sessiz suçun bir tanığıdır." ifadelerini kullandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hastanelerde yaşanan ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle gerekli bakımın sağlanamadığı 16 aylık Muhammed, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde açlıktan kaynaklanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medya kullanıcıları, bebeğin hastane yatağında çok zayıflamış halde yatarken göründüğü videoları hesaplarında yayımladı.

İsrail'in Gazzeye düzenlediği son saldırılarda 17 filistinli hayatını kaybetti

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu biri kadın, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu biri yaşlı, 2'si kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun yine bir evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu hapisteki Filistinlinin Batı Şeria'daki ailesinin evini yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu çok sayıda askerle Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenledi.

Kentin Ebu Ketile Mahallesi'nin Vadi el-Basas bölgesinde konuşlanan İsrail ordusu, yolları kapattı, bölge halkının hareket özgürlüğünü kısıtladı.

İsrail ordusu Filistinlilerin evlerine ve araçlarına ateş açtı, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı.

Filistinli tutuklu Abdurrahim el-Heymuni'nin ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail ordusu, evdekileri zorla dışarı çıkardı.

İsrail ordusu, haziran ayının sonunda yıkım kararını bildirdiği Heymuni ailesine ait 4 katlı evin 2 katını patlayıcılarla havaya uçurdu.

Kalan kısımlarında büyük hasarın oluştuğu ev oturulamaz hale geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirildiği, bunun 1355'inin İsrail askerleri, 466'sının ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedilmişti.

İsrail makamlarının temmuzda 31 dönüm araziye el koyduğu, 3 yerleşim birimi çevresinde "güvenlik bölgesi" kurma iddiasıyla 5 askeri emir çıkardığı ifade edilmişti.

Aynı dönemde 75 yıkım gerçekleştirildiği, 60'ı dolu, 11'i boş olmak üzere toplamda 71 ev ile 22 tarımsal yapı ve 26 ticari işletmenin yıkıldığı kaydedilmişti. Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 33 bedevi topluluğun zorla yerinden edildiği aktarılmıştı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.