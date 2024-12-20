Yayımlanan verilere göre 2024 yılı Kasım ayında ülkemiz genelinde kurulan şirket sayısı 10 bin 92 olarak bildirildi. Kasım 2024’te kurulan toplam kooperatif sayısı 209, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 430 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ülkemizde kurulan şirket sayısı 10 bin 403 olmuştu.

Buna göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 3 oranında düşüş gösterdi.

Ülkemiz genelinde Kasım ayında 2 bin 362 şirket, 74 kooperatif ise tasfiye edildi. Aynı dönemde ülke genelinde kapanan şirket sayısı 2 bin 631, kapanan kooperatif sayısı 102, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 425 olarak açıklandı.

VAN’DA KASIM AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan verilerine göre Van’da 2024 yılının Kasım ayında 48 şirket, 1 kooperatif ve 14 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da 11 şirket ve 1 kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılı Kasım ayında, 13 şirket, 2 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Van’da 2023 yılı Kasım ayında ise 57 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 7 şirket ve 1 kooperatif tasfiye edilmişti. 2023 yılı Kasım ayında 4 şirket, 1 kooperatif ve 11 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

Van’da kurulan şirket sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalış gösterdi.