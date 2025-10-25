Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan çalıştay üç oturum halinde sürdürülecek ve dokuz başlıkta tebliğler sunulacak. Programa milletvekilleri, hukukçular, akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada; “Geçmişin acıları üzerine elbette gelecek inşa edilemez. Fakat geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi için o hataların ne olduğu konusunda mutlaka tespit ve teşhislerimizi doğru yapmak, yapılan yanlışları iyi tahlil etmek ve buna göre nasıl bir çözüm arayacağımızı ortaya koyup tedaviyi ona göre yapmamız gerekir. Hataları unutmak belki onların tekrarına yol açabilir diye endişe ediyoruz.

Bu nedenle geçmişin hatalarından ders çıkarılana kadar yeri geldiğinde, biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi, geleceği onun üzerine bina etmek ya da onları kaşıyarak işi çözümsüzlüğe mahkum etmek amacıyla değil” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da, açılış konuşmasında adalet, kardeşlik ve huzur konularına dikkat çekti.

İSHAK SAĞLAM, “DAVAMIZ; HÜRRİYETTİR, ADALETTİR, HAKKANİYETTİR”

Sağlam, çalıştayın yıllardır süregelen çözüm arayışlarının doğal bir sonucu olduğunu belirterek, “Davamız; hürriyettir, adalettir, hakkaniyettir, zulmün sona ermesidir, huzurdur, barıştır, insanların kaynaşmasıdır, kardeşliktir... Gayemiz sadece budur. Bütün varlığımızla bu gaye için mücadele ediyoruz. Bu gayretimizle Allah’ın huzuruna varmak istiyoruz. Bütün mücadelemiz budur.” dedi.

RASİM ASLAN, “KÜRTLER, TARİH BOYUNCA TOPLUMA REHBERLİK ETTİ”

Kürt milletinin tarih boyunca adalet, merhamet ve ilimle yoğrulmuş bir millet olduğunu vurgulayan Kadim Aşiretler Federasyonu Rasim Aslan, “Kürtler, tarih boyunca önemli büyük İslam alimleri ve düşünürlerle toplumlara rehberlik etti. Kürtçe eğitim dili olarak kullanımı yalnızca bir dil meselesi değil, aynı zamanda kimliğin ve kültürün nesiller boyu aktarılması açısından hayati önem taşıyor. Bununla beraber Kürt-Türk ilişkileri karşılıklı saygı ve anlayışın geliştirilmesinde önemli bir noktaya sahiptir” diye kaydetti.

MEHMET SALİH GEÇİT, “KÜRT OLARAK DEĞİL MÜSLÜMAN OLARAK ÜMMETE HİZMET ETTİK”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit de konuşmasında Kürtlerin İslam tarihindeki fedakârlıklarına dikkat çekti. Geçit, “Biz Kürtler, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Eyyubi ve Osmanlı devletlerinde, Kürt olarak değil Müslüman olarak ümmete hizmet ettik. Ancak son 100 yılda kimliğimiz ve İslami değerlerimiz inkar edildi. Müslüman kardeşlerimizden insani ve İslami haklarımızı iade etmelerini istiyoruz. Bundan başka bir talebimiz yok. ” ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞIK, “İSLAM, İNSANI YETİŞTİRİR, İNSAN ERDEMLERİYLE ÇÖZÜMLER”

Beşeri sistemlerin insanlığın sorunlarına kalıcı çözüm bulmada yetersiz olduğunu vurgulayan Van İl Müftüsü Dr.Mehmet Sırrı Şık, “Şu anda dünya olarak yaşamış olduğumuz sıkıntıların büyük kaynağı budur diye düşünüyoruz. Onun için insani çözümler adı altında bir fikir ortaya atılmış ki şu anda bu çalıştay organize edilmiş.

Elbette insani erdemlerle donanmış olan bir insan, bir kitle, bir heyet insani çözümler bulabilir. Ama insan vasfımızla bile eğer insani donatılarımızdan uzaklaşmış isek, insani erdemlerimizi yitirmiş isek, o zaman insan gözüyle de sadece meseleleri ele aldığımız zaman yine istenilen maksat hasıl olmayabilir. Onun için insanı da insan yapan, insanı yetiştiren, insanın ahlaki erdemlerle müzeyyen olmasını sağlayan ilahi bir nefhaya yani İslam dinine bizim ihtiyacımız var. Çünkü İslam, insanı yetiştirir, insan erdemleriyle çözümler bulur ve insanlık bu noktada beşeriyetin zaaflarını adeta terbiye eder." dedi.

ABDÜLHADİ TİMURTAŞ, “SORUNLAR, FITRATTAN UZAKLAŞMAKTAN KAYNAKLANIYOR”

Van YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Profesör Dr. Abdülhadi Timurtaş da, insanlığın karşılaştığı sorunların fıtrattan uzaklaşmaktan kaynaklandığını ifade etti. Fıtratın farklılıkları yok etmek değil, korumak ve desteklemekle ilgili olduğunu belirten Timurtaş, Kürt dili ve kültürüne yönelik açılan üniversite bölümleri, seçmeli dersler ve TRT kanallarının bu fıtrata dönüşün somut örnekleri olduğunu söyledi.

Osmanlı döneminde farklı milletlerin eğitim ve dini hizmetlerde kendi dillerini kullanmalarının fıtratın gereği olduğunu hatırlatan Timurtaş, “Bugün bu hakları yaşatmak hem geçmişin mirasına sahip çıkmak hem de toplumsal barışa hizmet etmektir.” dedi.

İBRAHİM GÜÇLÜ, “İÇİNDE BULUNDĞUMUZ AŞAMA ÇOK ÖNEMLİ”

Çalıştayda konuşan Siyasetçi yazar İbrahim Güçlü ise, “Mesela bir Kürt annesi Kürtçe konuştu ve tepki geldi. Mesela İslamcı kardeşlerimizden biri çok doğal bir şey söyledi: 'Kürtlerin Türkler kadar hakkı var ve PKK'nın verdiği zarar devletten daha büyük. Bu meseleyi PKK ile mi çözmek istiyorsunuz, bu yol değil. Kürtlerle çözmelisiniz. Halkınızla çözün, Kürtlerle çözün.' Bundan daha doğal bir şey var mı? Protesto ettiler, toplantıyı terk ettiler. HÜDA PAR bu konularda çok önemli bir rol oynamalı. Önemli bir rol oynarsa, büyük bir parti, belki de Başkanı Mesud Barzani olan Kürdistan Demokrat Partisi gibi bir parti olabilir. Ya da sadece küçük bir İslamcı veya Kürt grubunun desteklediği marjinal bir parti de olabilir." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, üç oturumda gerçekleştirilecek, dokuz tebliğin sunumlarıyla devam edecek ve sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlanacak.