Van Büyükşehir Belediyesi, müziğin evrensel diliyle kültürler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir konser düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, “Uluslararası Van–Şanlıurfa–Elazığ–Diyarbakır–Kerkük Kültür ve Sanat Buluşması” kapsamında gerçekleştirilen “Gardaş Türküler Konseri” Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda müzikseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Salonu dolduran katılımcılar okunan uzun havalarıyla hüzünlenirken, hareketli türkülerle de halay çekerek eğlendi.

KONSERDE, KÜLTÜREL KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Ücretsiz olan konserde, Türk halk müziğinin sevilen isimleri Bedri Ayseli, Suhyettin Balkan, Bekir Çiçek, Hasan Öztürk ve Ahmet Tuzlu birbirinden güzel türküler seslendirerek, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Farklı şehirlerin ezgilerini Van’da, aynı sahnede buluşturan etkinlikte Van, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Kerkük yörelerine ait halk türküleri seslendirilerek, kültürel kardeşlik, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Sahne performanslarıyla da sık sık alkış alan sanatçılar, Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere konserin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konser çekilen halaylar ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.