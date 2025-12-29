Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli, yer yer ise yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Van’da bazı ilçelerde en düşük sıcaklıkların -18 dereceye kadar düşmesi beklenirken, en yüksek sıcaklıkların dahi sıfırın altında kalacağı öngörülüyor.

Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek, rüzgar ise güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise sert rüzgar şeklinde esecek.

Açıklanan meteorolojik tahminlerde Van için buzlanma ve don uyarısı da yapıldı.

Uyarıda, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Van için yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), “Yağışların öğle ve gece saatleri arasında Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak:

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -10/-3 C

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -14/-8 C

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -18/-7 C

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -6/-3 C

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -9/-2 C

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -11/-3 C

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -10/-2 C

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -11/-3 C

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -9/-2 C

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -11/-3 C

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -17/-7 C

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -15/-7 C

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı öğle ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışlı -18/-7 C