Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce (MGM) yayımlanan hava durumu verilerinde Van’da kar yağışlı sistemin bugün de etkili olacağı bildirildi.
Meteorolojik verilere göre Van genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Hakkari'de aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Van’da hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri altında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MGM aynı zamanda Van için çığ tehlikesi uyarısında da bulundu.
Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı