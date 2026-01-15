Miraç Kandili nedeniyle yazılı bir mesaj paylaşan Van Valisi Ozan Balcı, “Rahmet ve bereketin bol yaşandığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajında; “Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Bu kutsal gün ve geceler, bizlere, bireysel ve toplumsal olarak iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, geleceğimizi Allah'ın rızası doğrultusunda planlama ve ümitlerimizi tazeleme fırsatları sunar. Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandili’nin Van'ımıza, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyor; tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.