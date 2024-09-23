Geleneksel Törenle Yılın Ahisi Seçildi

Bu anlamlı etkinlik, şehrin kültürel zenginliğini ve Ahilik geleneğini yaşatma çabalarını gözler önüne serdi Vali Balcı'dan esnafa anlamlı mesajlar törende konuşan Vali Ozan Balcı, esnaf ve sanatkârların toplum içindeki önemli rollerine vurgu yaparak, “Sizler, ülkenin kalkınmasında hayati bir yer tutuyorsunuz,” dedi. Vali, esnafın toplumdaki değerini ve yaşamı kolaylaştırmadaki katkılarını ön plana çıkararak, bu kişilerin fedakârca emekleri için teşekkürlerini sundu.

Ödüllerle Taçlandırılan Başarılar

Programda ayrıca, yılın çırağı ve kalfasına plaketler takdim edildi. Bu ödüller, esnaflık mesleğinde gösterilen azim ve başarıyı kutlamak amacıyla verildi. Van’ın sanatkârları, mesleklerinde kazandıkları başarılarla takdir topladı ve bu durum, etkinliğin coşkusunu artırdı.

Ahilik Geleneğinin Önemi Vurgulandı

Tören, Ahilik geleneğinin sürdürülmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Bu etkinlik, esnaflık mesleğinin korunması ve değerinin arttırılması amacıyla düzenlenerek, bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Unutulmaz Bir Anı Olarak Kayıtlara Geçti

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi ve Van’ın esnaflık kültürü adına unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti. Ahilik Haftası’nın bu anlamlı kutlaması, toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sunmuş oldu.