Van Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı, Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Renkli görüntülerle açılan fuarda, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kursiyerler tarafından tasarlanan yöresel kıyafetlerin moda defilesi yapıldı.

Yerli ve yabancı mankenler tarafından tanıtılan bir birinden güzel yöresel kıyafetler izleyicilerden tam not alırken, kurulan stant ise yoğun ilgi gördü.

Çeyizlik eşya ve mobilya ürünlerinin bulunduğu fuarın 14 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.iha