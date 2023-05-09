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S.S. 2 Nolu Van Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde Çalışan Motorlu Taşıyıcılar ve Minibüsçüler Kooperatifi başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00’de başladı. Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17:00’de sona erecek.

2 yılda bir yapılan minibüsçüler kooperatifi başkanlık seçimlerinde Kemal Çakır ve şu an mevcut kooperatif başkanı olan Hasan Kıyak yarışıyor.

Mavi ve Beyaz Liste olarak yapılan başkanlık seçimlerinde Beyaz Listeden aday olan Hasan Kıyak’ın listesinde Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Davut Çalap, Faruk Yıldız, Mustafa Yıldız, Mehmet Nesim İpek, İsmet Genez, Cengiz Genez, Şemsettin Kıraç ve Abbas Aygün’den oluşuyor.

Mavi Liste ile seçime giren diğer başkan adayı Kemal Çakır’ın listesinde ise Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, şu şekilde sıralanıyor; Ali Akbaş, Reşit Öz, Mustafa Taşkıran, Mehmet Erduran, Arif Koçyiğit, Abdulvahap Ayaz, Haşim Kaplan ve Aydın Aktaş.

Mavi Listeden aday olan Kemal Çakır, yaptığı açıklamada; “Seçimler esnafımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hangimiz kazanırsak kazanalım esnafımıza hayırlı olsun. Sonuçta seçim esnafımızın seçimi” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik