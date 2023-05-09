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Van YYÜ Destek Hizmetleri Şube Müdürü Siyah Kuşak 3. Dan 2. Kademe Judo Antrenörü ve Judo Van İl Temsilcisi Gürsel İzcier, İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası kapsamında Judo Milli Takımının idarecisi olarak görevlendirildi.

İzcier, yaptığı açıklamada; “Öğrencimizin kazandığı başarıdan çok mutlu ve gururluyuz. Sporcularımız hazırlık kamplarına katılarak büyük bir azim ve özveriyle çalıştılar.

Üniversitemizin Avrupa Şampiyonasında böyle bir derece ile dönmesi daha büyük başarılara da yaklaştığımızı göstermektedir. Önümüzdeki yıl inşallah Avrupa şampiyonu olmak için çalışacağız.” dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, Milli Sporcu Fırat Yıldırım’ı ve Antrenörü Gürsel İzcier’i başarılarından dolayı tebrik ederek; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine yaşatılan gurur için sporcumuza ve antrenörüne çok teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almalarının yanında sporsal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını istiyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapmalarını desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

JUDODA 3.’LÜK BAŞARISI

Bu arada, Sinop ilinde düzenlenen Üniversiteler arası Judo Türkiye Şampiyonasında da, Van YYÜ’lü öğrencilerden 48 kiloda Bahar İnal ve +78 kiloda Büşra Koç, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.