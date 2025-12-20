Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Hakkâri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında kırsal alanlarda koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde vurulmuş bir yaban keçisiyle birlikte bir şahsı suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili şahıs hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı. Yaban hayatına zarar verdiği belirlenen şahsa, idari para cezası ve tazminat bedeli olmak üzere toplam 956 bin 619 TL ceza uygulandı. Yetkililer, özellikle nesli koruma altında bulunan yaban hayvanlarının avlanmasına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade ettiler.