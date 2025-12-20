Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Yanan araç çevre sakinlerini korkuttu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.