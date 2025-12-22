Kent genelinde bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’ın 7 ilçesinde yarın (23 Aralık Salı) enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

Planlı bakım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çatak ve Erciş ilçelerindeki toplamda 43 mahalle elektrik kesintisinden etkilenecek.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00-17.00 saatleri arasında; Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Hafiziye, Halilağa, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Yalı, Esenler ve Yeni mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

08.00-17.00 saatleri arasında Erenkent, Yeni TOKİ, Eski Cami, Erdemkent, Esentepe, Kiracılar TOKİ Konutları, Kuveyt Konutlarında ve Fırat mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Akköprü mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.0,0-17.00 saatleri arasında Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan, Çakınlı, Akbulut, Hoşap ve Ortaköy mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

08.00-17.00 saatleri arasında Elmalı, Pınarbaşı, Orta, Karşıyaka, Bahçelievler, Hişet, Selimiye Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK;

09.00-17.00 saatleri arasında Alacayar, Bilgi, Eliaçık, Işınlı, Karşıyaka ve Sözveren mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çatakdibi, Çelebibağı, Görüşlü ve Örene mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.