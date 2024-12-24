Açıklanan rakamlara göre 2023’te Türkiye geneli 168 bin 850 marka başvurusu yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu geçtiğimiz sene 123 bin 660 markaya tescil belgesi verdi.

2023’te 71 bin 801 marka başvurusu ile İstanbul ilk sırada bulundu. İstanbul’da aynı yıl içerisinde 53 bin 506 tane marka ise tescil belgesi almaya hak kazandı.

VAN RAKAMLARI

Geçtiğimiz yıl Van’da toplam 368 marka başvurusu yapıldı. Yapılan bu 368 marka başvurusu ile Van, ülkemiz genelinde 43. sırada yer aldı.

Yayımlanan verilere göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Van’da 247 marka ise tescil belgesi almaya hak kazandı.