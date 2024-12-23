Deprem ve buna benzer afetlerin oluşturduğu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için hukuki altyapı zemininin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kılıçer, yapıların risk unsuru olmaktan çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

“HUKUKİ ALTYAPI GÜÇLÜ OLMALI”

Deprem başta olmak üzere meydana gelen yıkıcı afetlerde hem can kayıplarının hem de mal kayıplarının önlenebilmesinin kanunlara bağlı olduğunu aktaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, “Afet yönetiminin en önemli alt yapısının hukuki altyapı olduğunu düşünüyorum. Biz afet yönetiminde hukuki altyapımızı ne kadar iyi ve güçlü hale getirirsek çözüme de o kadar hızlı katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Zemin etüt çalışmalarının ilgili kurumlarca tespit edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Kılıçer, “Bazı zeminlerin kaldıracağı yük statik olarak belirleniyor ve bu oranın üzerinde bir yük bindirilirse olası bir afette çökecektir. Kat artırımlarına kesinlikle karşı çıkmamızın en büyük nedeni de risk düzeyinin fazla olması. Kat artırmaktan ziyade depreme dayanıklı düşük katlı yapıların her zaman daha güvenli olduğunu biliyoruz ve bunu şahit olduğumuz tüm depremlerde gördük.” dedi.

“YAPILAR RİSK UNSURU OLMAKTAN ÇIKMALI”

Kılıçer, “İlgili kurumların hem gerekli zemini hazırlaması hem de risk alanlarında yapılaşma, kat artırımı gibi çeşitli faktörlere izin vermemesi lazım. Birçok vatandaşımız için pahalı bir yatırım olarak görülen evleri riskli unsurlar haline getirmemek lazım. Sadece Van’da da değil ülkemizin tamamında hukuki zeminin hazırlanması ve imar planlamalarının bu eksende oluşturulması lazım.” diyerek afetlerin kayıplar üzerindeki etkisinin azaltılabileceğini belirtti.

“VAN, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI”

Van’da kat artırımına izin verilmediğini ve bu durumun Türkiye’nin tamamında örnek olması gerektiğini söyleyen Kılıçer, “Belediyelerin kesinlikle risk unsuru barındıran zeminlere de yapılara da izin vermemesi gerekiyor. Burada görev sadece ilgili kurumlara değil aynı zamanda vatandaşlara da büyük görev düşüyor, bilinçlenmemiz ve bu afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Aynı zamanda Van’da son 5-6 yıldır kat artırımına müsaade edilmiyor. Bu anlamda 2011 yılında kentimizde meydana gelen depremden sonra Van’ın bu tavrının tüm Türkiye’ye örnek olması lazım.” şeklinde konuştu.