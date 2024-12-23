Artı Değer Van Spor FK, teknik sorumluluğa Serhat Gülpınar'ı getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Ümit Bozkurt'la yollarını ayıran Artı Değer Van Spor FK, tanıdık bir isimle anlaştı.

Birden çok teknik sorumlu ile görüşen siyah - kırmızılı kulüp, daha önce Van Spor’da da görev almış, taraftarların yakından tanıdığı Serhat Gülpınar'da karar kıldı.

Serhat Gülpınar 2. Ligin yanı sıra 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ankara Keçiörengücü ve Boluspor'u çalıştırmıştı.

Anlaşmaya ilişkin olarak Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Hoşgeldin Serhat Gülpınar. Kulübümüz Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile anlaşmaya varmıştır. Hocamıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.