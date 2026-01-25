Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, kulüp üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantıda, insansız hava araçlarının (İHA) afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına sağlayacağı katkılar ele alındı.

Toplantıda konuşan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Marmara Koordinatörü Okay Narlı, kulübün yaklaşık 2,5 yıldır aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve 4 ay önce resmi statü kazandığını söyledi. Narlı, İHAKUT'un Havacılık Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı resmi bir spor kulübü olduğunu belirtti.

Kulübün temel amacının, muhtemel deprem ve afet durumlarında başta AFAD olmak üzere jandarma, polis ve diğer kolluk kuvvetlerine havadan arama ve tespit desteği sağlamak olduğunu ifade eden Narlı, "İHAKUT Havacılık Spor Kulübü olarak göreve çıkabilmemiz için resmi kanallardan davet almamız gerekiyor. AFAD, valilik, emniyet ya da jandarmadan gelen her türlü resmi davet doğrultusunda sahada görev alıyoruz" dedi.

Narlı ayrıca, farklı illerde AFAD ile protokoller imzaladıklarını belirterek, Yalova, İzmir ve Bursa'nın bu illerden bazıları olduğunu kaydetti.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van Koordinatörü Recep Dağ ise toplantının amacına ilişkin yaptığı açıklamada, Van ve çevresinde afetlere hazırlık bilincini artırmayı, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi ve gönüllülerin teknik kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.