Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Van’da inşa edilecek 6 bin 803 konutun hak sahipleri, geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Van genelinde birçok ilçeyi kapsayan proje, dar gelirli vatandaşlar için umut olurken, konut sayısının kentte yaşanan barınma sorununu çözmeye yeterli olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olarak hayata geçirilen çalışma kapsamında Van merkez ilçeleri Edremit, İpekyolu ve Tuşba’da toplam 3 bin 500 konut yapılması planlanırken, Erciş’te bin 500, Özalp’te 500, Muradiye ve Çaldıran’da 300’er, Gürpınar’da 250, Başkale’de 211, Saray’da 142 ve Gevaş’ta 100 konut inşa edilecek.

Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’ın son yıllarda yoğun göç alan bir il olduğunu belirterek, açıklanan konut sayısının mevcut ihtiyacı karşılamayacağını ifade etti. Özdek, kura sürecinde birçok vatandaşın ev sahibi olma beklentisinin karşılanmadığını kaydetti.

“6 BİN 800 KONUT BARINMA İHTİYACINA YETMEZ”

Van’da yapılması planlanan 6 bin 803 sosyal konutun, kentin mevcut barınma ihtiyacını karşılayamayacağını söyleyen Özdek, “Bu konutların ihalesi yapıldı, kura çekildi ve inşa süreci başlayacak. Bu durum vatandaşlarda bir umut yarattı ancak ortaya çıkan tablo, beklentinin büyük ölçüde karşılanamadığını gösteriyor. 6 bin 803 konut, Van gibi yoğun göç alan ve konut ihtiyacı her geçen gün artan bir şehir için sınırlı bir kesime hitap ediyor. Kura sürecinde birçok vatandaşın ev sahibi olamaması, çok sayıda insanın hala barınma sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden olacak” dedi.

“VAN’DA EN AZ 10 BİN KONUT DAHA YAPILMALI”

Mevcut projeye ek olarak Van’da en az 10 bin yeni konut daha yapılması gerektiğini ifade eden Özdek, son olarak şunları söyledi;

“Toplamda 15-16 bin konutluk bir üretim ancak Van’daki arz-talep dengesine bir nebze katkı sunabilir. Bu ölçekte bir konut üretimi sağlanmadığı sürece, kiralar üzerinde kalıcı bir rahatlama beklemek de mümkün görünmüyor. Mevcut konut sayısı, şehirde yaşayan insan sayısını karşılamıyor. Arz ile talep arasındaki dengesizlik giderek derinleşiyor ve bu durum hem kiraları yükseltiyor hem de barınma sorununu kronik hale getiriyor. Bu nedenle yeni konut üretimi, Van için artık ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.”

