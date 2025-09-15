Van Ferit Melen Havalimanı'nın pist bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 5 Eylül - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamen uçuşlara kapanması, taksicileri de etkiledi.

Van Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, havalimanında günde 30 taksinin dönüşümlü çalıştığını ve 432 araçlık filonun bu süreçte işsiz kaldığını belirterek, taksicilerin gelir kaybının yüksek olduğunu söyledi.

Ferit Melen Havalimanı'nın 3 ay süreyle uçuşlara kapanması, havalimanında çalışan taksicileri de ciddi şekilde etkiledi. Günde 30 taksi dönüşümlü olarak havalimanında çalışırken, kapanma sonrası iş hacminin düşmesiyle taksiciler gelir kaybı yaşamaya başladı.

Havalimanı taşımacılığının şehir içi yolculuğa oranla daha yüksek ücret getirisi olduğunu ifade eden Van Taksiciler Derneği Kooperatif Başkanı, kapanma sürecinin taksicileri zorladığını ifade etti.

TAKSİCİLER ETKİLENDİ

Sönmez, “Ferit Melen Havalimanı’nın üç ay süreyle kapanması biz taksicileri çok zorladı. Normalde günde 30 taksi dönüşümlü olarak havalimanında çalışırdı. Van’daki havalimanı işleri hepimiz için önemli bir gelir kaynağıydı. Kapanış sonrası işlerimiz durdu, şehir içine dağıldık. Havalimanına gidiş ya da geliş en az 350 lira kazandırırken, otogara gidiş daha az. Havalimanı kapandıktan sonra taksicilerin otogar yoğunluğu da oluşmadı. Bu durum elbette ki, biz taksicilerin geçimini ciddi şekilde etkiliyor.” dedi.

Havalimanındaki kapanma sürecinin ardından, taksiciler için otogarda yolcu trafiğinin artmadığını dile getiren Sönmez, son olarak şunları söyledi:

“Yolcu trafiği otogara kaymadı, insanlar Muş ya da Ağrı havalimanlarını tercih ediyor. Giderlerimiz artmışken gelirimiz bu kadar düşünce, geçimimizi sürdürmek zorlaştı. Ailelerimizi geçindirmek, araç masraflarını karşılamak derken, bu kapanma belimizi büktü. Havalimanı açılana kadar bu sıkıntı sürecek gibi.”