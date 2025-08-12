Son haftalarda 30 derecelerin üstünde hava sıcaklıklarının görüldüğü Van’da meteorolojik tahminlere göre yarından itibaren sıcaklıklar düşüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Van merkez ilçelerde hava durumu yarından Cuma gününe kadar en yüksek 28 dereceyi görecek ardından Cumartesi ve Pazar günü ise beklenen hava sıcaklıkları 26 dereceye düşecek.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da yarından itibaren 5 gün boyunca beklenen hava durumu şu şekilde olacak:

İPEKYOLU:

13 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 17 / 28

14 Ağustos Perşembe: Açık 17 / 28

15 Ağustos Cuma: Açık 17 / 28

16 Ağustos Cumartesi: Açık 17 / 26

17 Ağustos Pazar: Açık 14 / 26

TUŞBA:

13 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 17 / 28

14 Ağustos Perşembe: Açık 17 / 28

15 Ağustos Cuma: Açık 17 / 28

16 Ağustos Cumartesi: Açık 17 / 26

17 Ağustos Pazar: Açık 14 / 26

EDREMİT:

13 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 17 / 28

14 Ağustos Perşembe: Açık 17 / 28

15 Ağustos Cuma: Açık 17 / 28

16 Ağustos Cumartesi: Açık 17 / 26

17 Ağustos Pazar: Açık 14 / 26

BAHÇESARAY:

13 Ağustos Çarşamba: Sıcak 14 / 35

14 Ağustos Perşembe: Sıcak 14 / 36

15 Ağustos Cuma: Sıcak 14 / 35

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 17 / 26

17 Ağustos Pazar: Açık 11 / 34

BAŞKALE:

13 Ağustos Çarşamba: Sağanak yağışlı 15 / 28

14 Ağustos Perşembe: Az bulutlu 15 / 29

15 Ağustos Cuma: Az bulutlu 15 / 31

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 24

17 Ağustos Pazar: Açık 12 / 27

ÇALDIRAN:

13 Ağustos Çarşamba: Sağanak yağışlı 12 / 27

14 Ağustos Perşembe: Az bulutlu 12 / 30

15 Ağustos Cuma: Az bulutlu 12 / 29

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 24

17 Ağustos Pazar: Açık 10 / 28

ÇATAK:

13 Ağustos Çarşamba: Sıcak 13 / 37

14 Ağustos Perşembe: Sıcak 13 / 37

15 Ağustos Cuma: Sıcak 13 / 36

16 Ağustos Cumartesi: Sıcak 12 / 35

17 Ağustos Pazar: Açık 12 / 34

ERCİŞ:

13 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 15 / 33

14 Ağustos Perşembe: Az bulutlu 16 / 33

15 Ağustos Cuma: Az bulutlu 15 / 32

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 14 / 30

17 Ağustos Pazar: Açık 13 / 31

GEVAŞ:

13 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 16 / 31

14 Ağustos Perşembe: Az bulutlu 16 / 31

15 Ağustos Cuma: Az bulutlu 16 / 30

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 14 / 28

17 Ağustos Pazar: Açık 13 / 29

MURADİYE:

13 Ağustos Çarşamba: Sağanak yağışlı 19 / 33

14 Ağustos Perşembe: Az bulutlu 20 / 32

15 Ağustos Cuma: Az bulutlu 19 / 32

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 18 / 30

17 Ağustos Pazar: Açık 14 / 31

ÖZALP:

13 Ağustos Çarşamba: Sağanak yağışlı 13 / 30

14 Ağustos Perşembe: Az bulutlu 13 / 31

15 Ağustos Cuma: Az bulutlu 13 / 30

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 12 / 29

17 Ağustos Pazar: Açık 10 / 29

SARAY:

13 Ağustos Çarşamba: Sağanak yağışlı 12 / 28

14 Ağustos Perşembe: Az bulutlu 12 / 30

15 Ağustos Cuma: Az bulutlu 12 / 30

16 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 12 / 24

17 Ağustos Pazar: Açık 11 / 28