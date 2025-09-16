İçişleri Bakanlığı tarafından 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine terfi ettirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda öne çıkan isimler arasında, geçmişte Van’da önemli görevlerde bulunmuş mülki idare amirleri dikkat çekti. Van’da vali yardımcılığı ve kaymakamlık gibi kritik görevler üstlenen bu isimler, şehrin yönetiminde edindikleri deneyimlerle tanınıyor. Böylece Van’da görev yapmış çok sayıda mülki idare amirinin üst kademeye yükselmesi, kentin mülki idare geleneğine de ayrı bir anlam kattı.

İşte o isimler:

Tuğba Polat - Van Vali Yardımcısı

- Van Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli - Önceki dönemlerde Van - Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili

- Önceki dönemlerde Van - Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar - Önceki dönemlerde Van - Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili

- Önceki dönemlerde Van - Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar - Önceki dönemlerde Van - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili

- Önceki dönemlerde Van - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen - Önceki dönemlerde Van - Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili

- Önceki dönemlerde Van - Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu - Önceki dönemlerde Van - Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili

- Önceki dönemlerde Van - Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Furkan Duman - Önceki dönemlerde Van - Tuşba Kaymakamı ve YİKOB Başkanı

- Önceki dönemlerde Van - Tuşba Kaymakamı ve YİKOB Başkanı Fatih Kaya - Van Valiliği İl Planlama Uzman Yardımcısı