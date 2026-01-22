Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisi altına alan kar yağışı, Van merkez ve ilçelerinde hayatı yer yer olumsuz etkilese de güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Kenti tamamen beyaza bürüyen kar, yerleşim yerlerinde eşsiz manzaralar sundu.

"Sokaklar ve evler beyaza büründü"

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere, Edremit, Gevaş, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki mahalleler tamamen kar altında kaldı.

Evlerin çatılarında biriken kar kütleleri ve ağaç dallarının üzerindeki beyaz örtü, kış mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne serdi. Özellikle Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde, gölün mavisi ile karın beyazının buluşması fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo ortamı oluşturdu.