Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede çatı kısmına sıçradı.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 15.00 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Karlıova Sokak’ta meydana geldi. Üst katta başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.