Van’dan katılarak uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcuları ziyaret eden Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, hem sporcuları hem antrenörlerini tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Milletvekili Türkmenoğlu, İl Müdürü Yalçın Özdemir tarafından karşılandıktan sonra sporcu ve antrenörleri ile bir süre görüştü.

Başarılarından dolayı hepsini tek tek tebrik eden Türkmenoğlu, gururlandıran başarılarının devamını diledi.

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; Boks +80kg’da Dünya Üçüncüsü Şeyma Düztaş, 65 kg’da Dünya Beşincisi olan Ahmet Pekel, Bilek güreşi 65 kg’da sağ kolda Dünya İkincisi, sol kolda ise Dünya üçüncüsü olan Helin Uzun’u ve Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Edibe Yağız’ı tebrik ederek, ödüllendirdi.

Dünya ikincisi, üçüncüsü ve beşincisi ile Avrupa ikincisi milli sporcu ve antrenörlere çeşitli hediyeler takdim eden AK Parti Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Elde ettiğiniz başarılar, hem kendi azminizin hem de ülkemizin uluslararası alandaki potansiyelinin birer göstergesidir. İlimiz ve ülkemiz adına göğsümüzü kabartarak kazanmış olduğunuz bu gurur verici başarınızdan dolayı sizleri ve sizleri destekleyen antrenör ve ailelerinizi kutluyorum" dedi.