İpekyolu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Burada kısa bir selamlama konuşması yapan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, “Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz sizleri hayat yolunda en iyi şekilde yetiştirmekle görevliyiz. Bütün kurumlar sizler için açıktır. Sizler bu yolda yürürken zorlanacaksınız belki ama zorlandığınız yerde ellerinizden bizler tutacağız” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz da yaptığı kısa konuşmasında amaçlarının hayatın her alanında eğitim ihtiyacını karşılayabilen bir kurum olabilmek olduğunu söyledi.

Programda bir konuşma yapan Bostaniçi Toplum Merkezi yetkililerinden Aytaç Selçuk, merkezde sürekli etkinlik ve faaliyetler içerisinde olduklarını ifade ederek, “Merkezimizde fotoğraf, bilgisayar, dikiş-nakış, spor, dil ve müzik kurslarımız var. Bostaniçi'ndeki bu sinerjiyi yaymak ve dışarı açılmak istedik.

Bu münasebetle bugün Yunus Emre Anaokulu öğrenciler ile bir araya geldik. ‘İnadım inat' isimli sosyal proje oyununu sergiledik. Çok güzeldi” diye konuştu.

Bostaniçi Toplum Merkezi tarafından hazırlanan defile gösterisi ile devam eden etkinlik, ‘İnadım inat' tiyatro oyununun oynanması ve plaket takdimi ile sona erdi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise tiyatro oyununu çok sevdiklerini belirttiler.