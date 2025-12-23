TOKİ, aralarında Van’ın da olduğu 40 ilde gayrimenkul (konut, iş yeri) satışı gerçekleştirecek. 4 ilde konut satışı, 36 ilde ise iş yeri satışı gerçekleştirilecek. Van’da satışı yapılacak iş yerleri; Başkale ilçesi Yeni mahallede 2, Gürpınar ilçesi Kığzı mahallesinde ise 3 iş yerinden oluşuyor.

Alıcılar, konut ve iş yerlerini yüzde 25 peşinat 120 ay vade, iş yerlerini ise yüzde 10 peşinat 120 ay vade ile açık artırmayla satın alabilecek. Ayrıca alıcılar; yüzde 10 peşin 96 ay vade veya yüzde 30 peşin 60 ay vade seçeneklerinden de yararlanabilecek.

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

36 ildeki iş yerleri; Van, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde açık artırma ile satılacak.

4 ildeki konut satışları ise Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir illerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırmalar, 7-8-9 Ocak tarihlerinde saat 10.30’da Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri (Macunköy) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda (Küçükçekmece) yapılacak.

Ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden tüm detaylara ulaşılabilecek ve bu adres üzerinden teklif verilebilecek.

Kaynak: Wanhaber: Mecnun Çali