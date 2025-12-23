TOKİ, aralarında Van’ın da olduğu 40 ilde gayrimenkul (konut, iş yeri) satışı gerçekleştirecek. 4 ilde konut satışı, 36 ilde ise iş yeri satışı gerçekleştirilecek. Van’da satışı yapılacak iş yerleri; Başkale ilçesi Yeni mahallede 2, Gürpınar ilçesi Kığzı mahallesinde ise 3 iş yerinden oluşuyor.

Alıcılar, konut ve iş yerlerini yüzde 25 peşinat 120 ay vade, iş yerlerini ise yüzde 10 peşinat 120 ay vade ile açık artırmayla satın alabilecek. Ayrıca alıcılar; yüzde 10 peşin 96 ay vade veya yüzde 30 peşin 60 ay vade seçeneklerinden de yararlanabilecek.

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

36 ildeki iş yerleri; Van, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde açık artırma ile satılacak.

4 ildeki konut satışları ise Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir illerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırmalar, 7-8-9 Ocak tarihlerinde saat 10.30’da Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri (Macunköy) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda (Küçükçekmece) yapılacak.

Ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden tüm detaylara ulaşılabilecek ve bu adres üzerinden teklif verilebilecek.