Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonunun servisli 15 günlük 26. turu ile umre ibadeti için kutsal beldelere gitmek üzere Hakkari genelinde 215 vatandaş kayıt yaptırdı. Kafile başkanlığı görevini İl Müftüsü Hüseyin Okuş, bayan irşat görevliliğini de İl Müftü Yardımcısı Beyhan Görener’in üstlendiği umre kafilesi için Van Ferit Melen Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Duaların kabul olduğu kutsal mekanlarda yapacağımız dualarda ilimiz, ülkemiz ve İslam ümmetini unutmayacağız. Sizlerden aldığımız selamları memnuniyetle Peygamber Efendimiz (sav)’e ulaştıracağız.

Sorunsuz gidip dönelim diye sizlerden dua bekliyoruz. Bizler hakkımızı helal ediyoruz, sizler de haklarınızı helal ediniz. Yüce Allah salimen gidip, arınmış olarak selametle dönmeyi, gitmeyenlere de gidip görmeyi nasip etsin. Umre sonrası yaşantımızın öncesine göre daha hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Okuş tarafından yapılan duanın ardından umre yolcuları Medine’ye uğurlandı.