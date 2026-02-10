Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan VEDAŞ’ın Artos Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uzman Psikolog Fadıl Berk konuşmacı olarak katıldı. Seminerde; akran zorbalığının tanımı ve türleri, iş yaşamındaki yansımaları ile bireyler üzerindeki psikolojik etkileri ele alındı. Katılımcılara ayrıca zorbalıkla baş etme yöntemleri, sağlıklı iletişim becerileri ve kurum içi dayanışmanın önemi hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Seminere ilişkin değerlendirmelerde bulunan VEDAŞ Dağıtım Direktörü Pervin Acar, güçlü kurumların yalnızca teknik yeterliliklerle değil, çalışanların psikososyal iyi oluşlarıyla da inşa edildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İletişim Sohbetleri programımız kapsamında her ay farklı başlıklarda çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Bu ay ise anne ve babaların da sıkça endişe duyduğu ‘akran zorbalığı’ konusunu ele aldık. Van İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu seminerle, çalışanlarımızın akran zorbalığı konusunda bilinçlenmesini ve çocuklarıyla daha güçlü, sağlıklı bir iletişim kurabilmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde de çalışan odaklı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Son olarak, işbirliği ve değerli katkıları için Van İl Sağlık Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.