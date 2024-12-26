VEDAŞ planlı bakım onarım çalışmaları çerçevesinde yarın (27.12.2024) Van’ın 7 ilçesine bağlı birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacağını bildirdi.
Elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar, Muradiye ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bostaniçi, Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Fırat, Hafiziye, Halilağa, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Selimbey, Yalı, Arıtoprak, Beşçatak, Değirmenarkı, Gövelek, Karakoç ve Ortanca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Adıgüzel, Akçaören, Dilimli, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Satıbey, Yemlice ve Abdurrahman Gazi Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Taşkonak, Kavurma, Kurubaş, Şabaniye ve Süphan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca, Topraklı, Adnan Menderes, Alkanat, Aşağıçökek, Ağıgöze, Camiikebir, Deliçay, Ergücü, Haydarbey, Hocaali, Kadirasker, Keklikova, Kızılören, Payköy, Sahil Kent, Salihiye, Salmanağa, Tekevler, Topraklı, Ünseli, Yankıtepe, Beyazıt, Çobandüzü, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Açıkyol, Adaklı, Alkasnak, Aşağıargıt, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Dürükaş, Fevzi Çakmak, Gönderme, Gültepe, Gümüştepe, Karahan, Keçikıran, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Tansu, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt ve Yumaklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe, Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.