Van’da tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilmesi planlanan Van Besi Organize Tarım Bölgesi’nde (Besi OSB) Genel Yerleşim Planı ile Üst Yapı Modül projelerine ilişkin onay süreci tamamlandı. Bölgenin Genel Yerleşim Planı ile Üst Yapı Modül projeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Van Besi OSB resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, projelerin hızla ilerlediği belirtilerek, onay sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamaya yönelik çalışmaların daha da ivme kazanacağı ifade edildi.

Açıklamada, projenin ülke ve Van için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise Besi OSB’nin endüstriyel tarım ve hayvancılık alanında Van’ın lider ve ön açıcı projelerinden biri olacağını belirterek, “Endüstriyel tarım ve hayvancılıkta şehrimizin lider ve ön açıcı projesi olacak Besi Osb; odamızın kentsel ve bölgesel kalkınmaya yönelik en değerli çalışmalarından biridir. Yeni proje onayıyla aşama kaydeden Besi OSB şehrimize, sektöre hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.