Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında Türkiye’yi 2 milyon 804 bin 911 kişi ziyaret ederken, aynı dönemde Van’a gelen ziyaretçi sayısı 62 bin 709 olarak kaydedildi.

Sınır kapılarının bağlı olduğu iller ve kullanılan taşıt türlerine göre hazırlanan rapora göre, Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 108 bin 518’i deniz yolunu, 1 milyon 980 bin 36’sı hava yolunu, 713 bin 911’i kara yolunu, 2 bin 446’sı ise demir yolunu tercih etti.

Aynı dönemde Van’a gelen ziyaretçilerin 61 bin 347’si kara yolu, bin 362’si ise demir yolu üzerinden kente giriş yaptı. Kasım ayında hava yolu aracılığıyla Van’a yurtdışından ziyaretçi gelmedi. 2025 yılı Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Van 6’ncı sırada yer aldı.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde sınır kapıları üzerinden Van’a giriş yapan ziyaretçi sayısı 708 bin 604 olarak kaydedildi. On bir aylık süreçte Van, sınır kapılarından en fazla yabancı ziyaretçi alan iller arasında 8’inci sırada yer aldı.